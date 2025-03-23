Ерохин рассказал, как игроки «Зенита» отреагировали на ситуацию с Венделом

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что команда поддержала хавбека команды Вендела после гостевого матча 20-го тура РПЛ в Воронеже (2:0).
«Мы хотим, чтобы футбол приносил радость и положительные эмоции. Когда случаются такие негативные моменты, то это не добавляет позитива в целом. Хочется, чтобы все проходило в спортивной борьбе, в азарте и какие-то околофутбольные вещи не проявлялись, уходили подальше.
Мы все Вендела в этой ситуации поддержали. По его работе и отношению видно, что он заряжен и готов помогать команде дальше», – сказал Ерохин.
- Вендел в ответ на расистские оскорбления с трибун в Воронеже показал неприличный жест. Судья удалил бразильца с поля.
- Полузащитник «Зенита» получил 1 матч дисквалификации и пропустил игру 21-го тура со «Спартаком» плюс еще 1 матч условно.
- КДК наказал «Факел» проведением 1 домашнего матча без зрителей и штрафом. Воронежский клуб собирался оспорить это решение.
Источник: «Спорт-Экспресс»