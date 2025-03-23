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Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»

Сегодня, 14:26
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что на данный момент не думает о возможном совмещении постов в клубе и национальной команде.

– Кто‑то просил вас за это время не вызывать его в сборную?

– Был сбор, когда Воробьев попросил не вызывать, потому что была жена на сносях, должен был ребенок родиться. Понятно, что если бы матчи были официальные, то никто бы и не заикался об этом. Были единичные случаи и другие. Еще у Фомина была проблема то ли с женой, то ли с мамой.

– Исключаете вопрос совмещения?

– Сегодня для себя тему совмещения закрыл. Что будет через полгода, я не знаю. Если нас вернут к официальным соревнованиям, то тема отпадет, совмещение будет невозможно. Но через полгода дверь может открыться.

– Обращаете внимание на слухи о том, что можете возглавить «Динамо»?

– Я не обращаю, вы скорее обращаете.

  • 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.
  • Тренер возглавляет сборную России с лета 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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NewLife
1742729802
Мурло(
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neim
1742737992
Такой тренер как Карпин из Ростова, не нужен в Динамо. Хватит Лички из Оренбурга (((.
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