Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что на данный момент не думает о возможном совмещении постов в клубе и национальной команде.

– Кто‑то просил вас за это время не вызывать его в сборную?

– Был сбор, когда Воробьев попросил не вызывать, потому что была жена на сносях, должен был ребенок родиться. Понятно, что если бы матчи были официальные, то никто бы и не заикался об этом. Были единичные случаи и другие. Еще у Фомина была проблема то ли с женой, то ли с мамой.

– Исключаете вопрос совмещения?

– Сегодня для себя тему совмещения закрыл. Что будет через полгода, я не знаю. Если нас вернут к официальным соревнованиям, то тема отпадет, совмещение будет невозможно. Но через полгода дверь может открыться.

– Обращаете внимание на слухи о том, что можете возглавить «Динамо»?

– Я не обращаю, вы скорее обращаете.