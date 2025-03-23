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Канчельскис прокомментировал возможный отказ от ВАР

Сегодня, 12:20
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не против отказа от ВАР.

«Я не понимаю, зачем РПЛ нужен ВАР, если судьи у монитора не могут нормально прочертить линию? Да и вообще зачем нужен ВАР? Зачем семь судей на матче, объясните мне? И они еще не могут определить, был гол или нет. Англичане хотят вообще отказаться от ВАР. Это выглядит как неплохая идея.

Зачем стоять по пять минут и ждать решения арбитров? От этого теряется динамика игра, а судьи не могут определять элементарные моменты. С ВАР судят хуже, чем без него. Не только в России, но и во всем мире. Сейчас дают красные за случайный наступ на ногу. Зачем? В наше время красную давали за перелом ноги. Я не говорю, что так же надо судить сейчас, но это часто выглядело логично и справедливо», – сказал Канчельскис.

  • ВАР в РПЛ с 2019 года.
  • На ЧМ система дебютировала в России в 2018 году.
  • Согласно документам УЕФА, ВАР необязателен во внутренних чемпионатах – страны сами решают, использовать ли систему.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Бр Канчельскис Андрей
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Комментарии (2)
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1742723548
А прибыли аффилированных руководителям футбола лиц и организаций?А благополучие "семи честных парней" в каждом матче?.А "прогресс"??? Это всё придумал Черчилль в девятнадцатом году! Ну есть ещё и мода,"обезьянничанье"!Сейчас вот смотрю "Уфа"-"Балтика",к 30 минуте балтийцы просто громят земляков "домохозяйки из "Уфы",но они чётко следуют моде,"выходя из зоны в атаку через контроль мяча"...Смех,да и только!!!
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DMитрий
1742724428
Есть понятие - не могут, а есть - не хотят (по разным причинам), это разные понятия. Проблема не в VAR. Проблема всегда в людишках.
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