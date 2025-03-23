Канчельскис прокомментировал возможный отказ от ВАР

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не против отказа от ВАР.

«Я не понимаю, зачем РПЛ нужен ВАР, если судьи у монитора не могут нормально прочертить линию? Да и вообще зачем нужен ВАР? Зачем семь судей на матче, объясните мне? И они еще не могут определить, был гол или нет. Англичане хотят вообще отказаться от ВАР. Это выглядит как неплохая идея.

Зачем стоять по пять минут и ждать решения арбитров? От этого теряется динамика игра, а судьи не могут определять элементарные моменты. С ВАР судят хуже, чем без него. Не только в России, но и во всем мире. Сейчас дают красные за случайный наступ на ногу. Зачем? В наше время красную давали за перелом ноги. Я не говорю, что так же надо судить сейчас, но это часто выглядело логично и справедливо», – сказал Канчельскис.