Круговой – о расистском скандале с Венделом: «В России везде ухают, так было всегда»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал недавний инцидент с зенитовцем Венделом.

Вендел показал средний палец трибунам.

Болельщики «Факела» допустили расистскую атаку на бразильца.

Вендел пропустил матч 21-го тура против «Спартака» (1:2).

– В продолжение темы с инцидентом с Венделом: ты был на большинстве стадионов во многих городах России. Ты хоть раз слышал, чтобы болельщики ухали на стадионе?

– Да, так было всегда. С трибун постоянно кто-то кричит. И в России, и за рубежом – везде ухают и кричат.

– Легионеры, с которыми ты играл, жаловались на это?

– Нет. Думаю, они между собой только могут это обсудить.

– То есть эта проблема есть не только в России?

– Везде бывают проявления расизма, к сожалению. Вспомните ту же историю с Винисиусом. Просто каждый реагирует по-разному.