Раскрыто современное прозвище Дзюбы среди футболистов

Бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров перечислил прозвища Артема Дзюбы, которые были у него по ходу карьеры.
«Футболисты (приближенные) к Дзюбе уже не один год обращаются: Деда, Деда.
И как он это терпит, Сигма наш несравненный.
В 2006-м, при Владимире Федотове, его первая кликуха была чисто баскетбольной. Хряпа. Еще была Малыш», – сообщил Бодров.
- Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.
- Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.
- Летом Артем станет свободным агентом.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова