Раскрыто современное прозвище Дзюбы среди футболистов

Бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров перечислил прозвища Артема Дзюбы, которые были у него по ходу карьеры.

«Футболисты (приближенные) к Дзюбе уже не один год обращаются: Деда, Деда.

И как он это терпит, Сигма наш несравненный.

В 2006-м, при Владимире Федотове, его первая кликуха была чисто баскетбольной. Хряпа. Еще была Малыш», – сообщил Бодров.