В России может появиться памятник Дзюбе

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков не исключил появление в России памятника Артему Дзюбе.

Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.

Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.

Летом Артем станет свободным агентом.

– Он просто молодец, хорошо играет в футбол. Хороший спортсмен. По поводу увековечить – надо обсуждать, надо смотреть, правильно ли это, где, как.

– На ваш взгляд, памятник Дзюбе после всех негативных историй, в которые он попадал, не был бы перебором?

– Это его личные истории, а мы все-таки говорим о спортивных достижениях. Нашими спортсменами надо гордиться.