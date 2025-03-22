Кейн недоволен безразличностью к его голевым показателям

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн посетовал, что его впечатляющую статистику воспринимают как должное.

В этом сезоне в его активе 32 гола и 11 ассистов в 37 матчах на клубном уровне.

В прошлом было 44+12 в 45 играх.

Кейн – лучший бомбардир в истории сборной Англии с 70 забитыми мячами.

«Это похоже на то, как Роналду и Месси выдавали сумасшедшие показатели, а в следующем сезоне забивали 40 голов вместо 50, и тут же все начинали говорить об их спаде.

Люди воспринимают это как должное. Иногда кажется, что если бы мне было 25 и я делал то, что делаю, то ажиотаж вокруг меня, возможно, был бы немного другим. Может, людям просто немного надоедает то, что ты делаешь», – сказал Кейн.