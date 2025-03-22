Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Кейн недоволен безразличностью к его голевым показателям

Сегодня, 16:08

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн посетовал, что его впечатляющую статистику воспринимают как должное.

  • В этом сезоне в его активе 32 гола и 11 ассистов в 37 матчах на клубном уровне.
  • В прошлом было 44+12 в 45 играх.
  • Кейн – лучший бомбардир в истории сборной Англии с 70 забитыми мячами.

«Это похоже на то, как Роналду и Месси выдавали сумасшедшие показатели, а в следующем сезоне забивали 40 голов вместо 50, и тут же все начинали говорить об их спаде.

Люди воспринимают это как должное. Иногда кажется, что если бы мне было 25 и я делал то, что делаю, то ажиотаж вокруг меня, возможно, был бы немного другим. Может, людям просто немного надоедает то, что ты делаешь», – сказал Кейн.

Еще по теме:
«Бавария» нашла дублера для Кейна
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal: смена лидера и резкое падение Салаха
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Источник: 90min
Германия. Бундеслига Бавария Англия Кейн Гарри
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Букмекеры оценили, что вероятнее в 2025 году – 2-е пришествие Христа или чемпионство «Динамо»
17:45
3
Семшов назвал двух игроков, способных превзойти рекорд Дзюбы
17:24
Агкацев рассказал о поведении Дзюбы в сборной России
16:41
1
Надаль раскрыл, кого ждет в финале Лиги чемпионов: «Это была бы бомба»
16:29
2
Реакция Безбородова на новость о возможном уголовном преследовании
16:16
2
Ари высказался о конфликте Дзюбы и Карпина
15:56
Мамаев оценил чемпионскую гонку в РПЛ: «Боюсь их сглазить»
15:40
1
«Барселона» может купить нападающего «Аталанты»
15:15
Судья Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве
14:48
15
Бензема хочет вернуться в «Реал»
14:28
5
Все новости
Все новости
Кейн недоволен безразличностью к его голевым показателям
16:08
«Бавария» нашла дублера для Кейна
11:54
Хаби Алонсо может остаться в «Байере», несмотря на интерес «Реала»
Вчера, 19:53
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четыре варианта усиления атаки
Вчера, 14:02
2
В Германии ограбили дом экс-динамовца Кураньи
19 марта
1
Зимний новичок «Байера» выбыл до конца сезона
19 марта
«Ливерпуль» интересуется четырьмя игроками из Бундеслиги
18 марта
Бундеслига. «Бавария» сыграла винчью с «Унионом» в гостях (1:1)
15 марта
1
В «Тоттенхэме» определились с будущим арендованного Вернера
15 марта
Фото«Бавария» продлила контракт с Киммихом
13 марта
2
Игрок «Байера» хочет перейти в «Реал» или «Барселону»
11 марта
1
Возвращение Тюкавина в Россию из Германии задерживается: известна причина
10 марта
3
Бундеслига. «Бавария», «Байер» и «Боруссия» синхронно потерпели домашние поражения
8 марта
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
7 марта
Агент Неймара предложил бразильца двум топ-клубам Европы
7 марта
2
«Бавария» выбирает между двумя нападающими
7 марта
Только один клуб собирается выкупить Вирца в 2025 году
7 марта
3
В Германии раскрыли, где продолжит карьеру Киммих
6 марта
1
ФотоНойер травмировался во время празднования гола и выбыл на 3-4 матча
6 марта
3
Два немецких клуба заинтересованы в аренде Гюлера и Эндрика из «Реала»
6 марта
Кейн обновил собственный бомбардирский рекорд
6 марта
«ПСЖ» сделал предложение 8-кратному чемпиону Германии
5 марта
Стало известно, в какой стране прооперируют Тюкавина
4 марта
4
10 лучших форвардов мира по версии FourFourTwo
4 марта
1
«Бавария» ухудшила условия для Киммиха
3 марта
Лунев рассказал, чем ему не понравилась Германия
1 марта
2
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу в Штутгарте (3:1)
1 марта
Раскрыт топ-клуб Европы, который следит за Файзуллаевым
28 февраля
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 