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  • Альварес впервые прокомментировал незасчитанный пенальти в серии после матча «Атлетико» – «Реал»

Альварес впервые прокомментировал незасчитанный пенальти в серии после матча «Атлетико» – «Реал»

Сегодня, 13:59
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Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о спорном моменте в послематчевой серии пенальти с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Аргентинец во время удара допустил двойное касание мяча.
  • Судья после консультаций с ВАР-ассистентами не засчитал его гол.
  • В итоге «Атлетико» проиграл серию пенальти «Реалу» и вылетел из ЛЧ.

«Я посмотрел этот момент тысячу раз. Повсюду есть видео. Я не почувствовал касания по мячу.

Если там и были два касания, то контакт был минимальным, его было очень трудно заметить. Но уже всe…

Правила должны быть понятнее, ведь я не пытался воспользоваться преимуществом.

Например, если во время удара с пенальти вратарь выходит из ворот, то 11-метровый удар назначается заново.

Это делается не для того, чтобы получить какое-либо преимущество. Очень жаль, что так произошло», – заявил Альварес.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Атлетико Реал Альварес Хулиан
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Комментарии (1)
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fakeid
1742642262
поскольку это произошло не в фнл, а в плей-офф лч - резонанс должен быть сильным. может даже дополнят вар ещё одной камерой, которая при пенальти будет снимать мяч в макро, 1000 кадров в секунду, чтобы наверняка увидеть, было ли двойное касание, сдвинулся ли мяч хоть на миллиметр.
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