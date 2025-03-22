Альварес впервые прокомментировал незасчитанный пенальти в серии после матча «Атлетико» – «Реал»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о спорном моменте в послематчевой серии пенальти с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аргентинец во время удара допустил двойное касание мяча.

Судья после консультаций с ВАР-ассистентами не засчитал его гол.

В итоге «Атлетико» проиграл серию пенальти «Реалу» и вылетел из ЛЧ.

«Я посмотрел этот момент тысячу раз. Повсюду есть видео. Я не почувствовал касания по мячу.

Если там и были два касания, то контакт был минимальным, его было очень трудно заметить. Но уже всe…

Правила должны быть понятнее, ведь я не пытался воспользоваться преимуществом.

Например, если во время удара с пенальти вратарь выходит из ворот, то 11-метровый удар назначается заново.

Это делается не для того, чтобы получить какое-либо преимущество. Очень жаль, что так произошло», – заявил Альварес.