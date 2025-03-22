Семин ответил, в каком случае «Спартак» станет чемпионом России

Юрий Семин порассуждал о чемпионских перспективах «Спартака» в этом сезоне.

«Игра «Спартака» в матче с «Зенитом» оставила очень мощное впечатление. «Спартак» явно играл на победу, футболисты выдержали и высокое напряжение, и тот тактический план, который перед матчем им дал тренер.

При потере мяча они не спешили отходить назад, а старались накрывать игроков «Зенита». Они накрывали их на чужой половине поля при развитии атаки от вратаря.

Все задуманное удалось. Самое главное – то, что их физически хватило на весь матч. С такой игрой «Спартак» явно претендует на чемпионство. Но команде нужна стабильность в игре.

Если будет стабильность и они в таком хорошем режиме и направлении проведут еще девять матчей, то у них будут большие шансы на победу в чемпионате России.

Но хорошо эти девять матчей может провести и «Краснодар», и тот же «Зенит». Поэтому я жду развязки в последних турах чемпионата России», – сказал Семин.