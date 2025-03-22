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  • Семин ответил, в каком случае «Спартак» станет чемпионом России

Семин ответил, в каком случае «Спартак» станет чемпионом России

Сегодня, 13:49
8

Юрий Семин порассуждал о чемпионских перспективах «Спартака» в этом сезоне.

«Игра «Спартака» в матче с «Зенитом» оставила очень мощное впечатление. «Спартак» явно играл на победу, футболисты выдержали и высокое напряжение, и тот тактический план, который перед матчем им дал тренер.

При потере мяча они не спешили отходить назад, а старались накрывать игроков «Зенита». Они накрывали их на чужой половине поля при развитии атаки от вратаря.

Все задуманное удалось. Самое главное – то, что их физически хватило на весь матч. С такой игрой «Спартак» явно претендует на чемпионство. Но команде нужна стабильность в игре.

Если будет стабильность и они в таком хорошем режиме и направлении проведут еще девять матчей, то у них будут большие шансы на победу в чемпионате России.

Но хорошо эти девять матчей может провести и «Краснодар», и тот же «Зенит». Поэтому я жду развязки в последних турах чемпионата России», – сказал Семин.

  • «Спартак» победил «Зенит» в РПЛ впервые с ноября 2017 года.
  • Москвичи идут на 2-м месте в чемпионате с 43 очками в 21 туре.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий
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Комментарии (8)
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Интерес
1742641666
"Спартак" гарантировано станет чемпионом,если Галицкий срочно продаст "Краснодар",а "Зенит"- срочно распустят. Всё остальное-"возможны варианты".
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fakeid
1742641795
главное, чтобы чемоданы вовремя несли в судейский корпус на народную д.7.
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fakeid
1742641943
в третий раз в истории обыграли семака в чемпионате (дважды с уфой), и всё: развизжались так, как 6 июля 2011, когда в тарасофке перевернулся грузовик с вазелином! чисто по совпадению в эту историческую для спартага дату был подписан контракт с будущей легендой клуба дезеувом))
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Красногорск_Фан
1742644740
Согласен с легендой. Если бы Краснодар имел эту стабильность уже 3 раза был чемпионом. С другой стороны у Спартака в кои веки харизматичный и грамотный тренер. это тоже половина успеха. Надеюсь также Локомотив вырвет очко у Зенита , это обострит интригу еще больше.
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