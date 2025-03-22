Мбаппе не попал в тройку самых дорогих игроков Примеры

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Испании.
В тройку самых дорогих игроков Примеры не попал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- 1. Винисиус Жуниор («Реал») – 200 млн евро;
- 2-3. Ламин Ямаль («Барселона») – 180 млн евро;
- 2-3. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн евро;
- 4. Килиан Мбаппе («Реал») – 170 млн евро;
- 5. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн евро;
- 6. Педри («Барселона») – 120 млн евро;
- 7. Родриго («Реал») – 100 млн евро;
- 8. Хулиан Альварес («Атлетико») – 90 млн евро;
- 9-10. Орельен Чуамени («Реал») – 80 млн евро;
- 9-10. Рафинья («Барселона») – 80 млн евро.
Источник: Transfermarkt