«Бавария» нашла дублера для Кейна

«Бавария» хочет забрать нападающего из другого немецкого клуба.
Жонатан Буркардт из «Майнца» рассматривается мюнхенцами в качестве дублера для Гарри Кейна.
На 24-летнего футболиста также претендуют «Байер», «Айнтрахт» и клубы АПЛ.
При этом в «Майнце» надеются сохранить форварда в случае выхода в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет третьей в Бундеслиге.
- Буркардт забил 15 голов в 22 матчах чемпионата Германии-2024/25.
- Он входит в топ-3 лучших бомбардиров турнира.
- Рыночная стоимость немца – 25 миллионов евро.
Источник: Sky Sport Germany