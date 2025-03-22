«Бавария» нашла дублера для Кейна

«Бавария» хочет забрать нападающего из другого немецкого клуба.

Жонатан Буркардт из «Майнца» рассматривается мюнхенцами в качестве дублера для Гарри Кейна.

На 24-летнего футболиста также претендуют «Байер», «Айнтрахт» и клубы АПЛ.

При этом в «Майнце» надеются сохранить форварда в случае выхода в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет третьей в Бундеслиге.