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«Бавария» нашла дублера для Кейна

Сегодня, 11:54

«Бавария» хочет забрать нападающего из другого немецкого клуба.

Жонатан Буркардт из «Майнца» рассматривается мюнхенцами в качестве дублера для Гарри Кейна.

На 24-летнего футболиста также претендуют «Байер», «Айнтрахт» и клубы АПЛ.

При этом в «Майнце» надеются сохранить форварда в случае выхода в Лигу чемпионов. Сейчас команда идет третьей в Бундеслиге.

  • Буркардт забил 15 голов в 22 матчах чемпионата Германии-2024/25.
  • Он входит в топ-3 лучших бомбардиров турнира.
  • Рыночная стоимость немца – 25 миллионов евро.

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Источник: Sky Sport Germany
Германия. Бундеслига Майнц Бавария Кейн Гарри Буркардт Жонатан
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