Спартаковец Дмитриев назвал клуб, в который готов пойти пешком

Вингер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, какому европейскому клубу он симпатизирует.

– Есть клуб в Европе, в который готов пойти пешком?

– Всегда нравилась и нравится «Барселона». Могу ее назвать, да. Стараюсь смотреть каждый их матч.

Рад, что в клубе завершилась перестройка и «Барселону» снова можно считать грандом.

– Не напомнил прессинг «Спартака» против «Зенита» знаменитый прессинг «Барселоны» Флика?

– Да, немного. У «Барселоны» же есть правило, что надо отобрать мяч через 5 секунд после потери, поэтому он отличается.

Но да, «Спартак» выдал суперматч против «Зенита».

– Можно сказать, что Станкович для «Спартака», как Флик для «Барселоны»?

– Пока рано говорить, но может быть.