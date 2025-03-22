Спартаковец Дмитриев назвал клуб, в который готов пойти пешком

Вингер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, какому европейскому клубу он симпатизирует.
– Есть клуб в Европе, в который готов пойти пешком?
– Всегда нравилась и нравится «Барселона». Могу ее назвать, да. Стараюсь смотреть каждый их матч.
Рад, что в клубе завершилась перестройка и «Барселону» снова можно считать грандом.
– Не напомнил прессинг «Спартака» против «Зенита» знаменитый прессинг «Барселоны» Флика?
– Да, немного. У «Барселоны» же есть правило, что надо отобрать мяч через 5 секунд после потери, поэтому он отличается.
Но да, «Спартак» выдал суперматч против «Зенита».
– Можно сказать, что Станкович для «Спартака», как Флик для «Барселоны»?
– Пока рано говорить, но может быть.
- 20-летний Дмитриев – воспитанник «Зенита».
- В прошлом году «Спартак» забрал его из «Урала» и отправил в аренду в «Крылья».
- В этом сезоне фланговый нападающий оформил 2+2 в 22 матчах.
Источник: «РБ Спорт»