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Николич определил место РПЛ в рейтинге европейских лиг

Сегодня, 01:20

Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что РПЛ остается в числе сильнейших среди лиг Европы.

«РПЛ – шестая по силе лига Европы, у которой ранее было несколько команд в еврокубках. У многих клубов хорошие финансовые возможности.

Когда я тренировал «Локомотив», мы арендовали игроков из европейских топ-клубов.

Сейчас лига находится не на том уровне, как раньше, но все же она высокого уровня, с заполненными стадионами.

Желаю РПЛ только дальнейшего развития», – сказал Николич.

  • ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ после 21 тура.
  • Сербский тренер возглавляет армейцев с лета 2024 года.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко
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