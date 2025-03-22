Николич определил место РПЛ в рейтинге европейских лиг

Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что РПЛ остается в числе сильнейших среди лиг Европы.

«РПЛ – шестая по силе лига Европы, у которой ранее было несколько команд в еврокубках. У многих клубов хорошие финансовые возможности.

Когда я тренировал «Локомотив», мы арендовали игроков из европейских топ-клубов.

Сейчас лига находится не на том уровне, как раньше, но все же она высокого уровня, с заполненными стадионами.

Желаю РПЛ только дальнейшего развития», – сказал Николич.