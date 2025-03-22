Дарья Карпина рассказала, каково быть женой тренера сборной: «Похоже на американские горки»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, призналась, что очень переживает во время матчей национальной команды.
«Недавно меня спросили: «Каково это – быть женой тренера сборной?» И знаете, это немного похоже на американские горки.
Каждый матч – это смесь гордости, волнения и надежды. Иногда кажется, что переживаешь за каждого игрока как за родного.
Вот он на поле, а я на трибуне, и сердце колотится так, что аж в ушах звенит. И да, переживаю не меньше, чем он», – написала Карпина в соцсетях.
- На этой неделе Россия разгромила Гренаду в товарищеском матче со счетом 5:0.
- Следующий соперник – Замбия (25 марта).
- Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Российская национальная команда не участвует в международных турнирах более 3 лет.
Источник: «Бомбардир»