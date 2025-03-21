Николич ответил, когда ждет возвращение российских команд в еврокубки

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о сроках снятия санкций с российского футбола.
– В последние месяцы активно распространяются слухи о том, что российские баскетбольные команды могут вернуться в Европу. Как думаете, ждет ли такая судьба футбольные команды?
– Это тяжелый вопрос, так как я понимаю, что для таких решений нужен специальный закон, документ перед началом сезона.
Все знаем, что футбол и баскетбол работают по-разному, УЕФА работает по-другому.
Но я надеюсь, что в сезоне 2026/27 российские команды смогут вернуться на международные соревнования.
- Отстранение длится более 3 лет.
- ЦСКА идет на 6-м месте в РПЛ после 21 тура.
Источник: сайт ЦСКА