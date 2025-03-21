Николич ответил, когда ждет возвращение российских команд в еврокубки

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о сроках снятия санкций с российского футбола.

– В последние месяцы активно распространяются слухи о том, что российские баскетбольные команды могут вернуться в Европу. Как думаете, ждет ли такая судьба футбольные команды?

– Это тяжелый вопрос, так как я понимаю, что для таких решений нужен специальный закон, документ перед началом сезона.

Все знаем, что футбол и баскетбол работают по-разному, УЕФА работает по-другому.

Но я надеюсь, что в сезоне 2026/27 российские команды смогут вернуться на международные соревнования.