Мостовой одним словом охарактеризовал новичка «Зенита» Луиса Энрике

Александр Мостовой высказался об игре нового вингера «Зенита» Луиса Энрике.
- По данным Transfermarkt, бразильца купили за 33 млн евро.
- Клуб настаивает, что его обменяли на Артура и Вендела без доплат.
- Энрике забил 1 гол в 3 матчах – в ворота «Спартака».
«Видно, что футболист – хороший. Другое дело, что отдавать такие деньги за не нападаюшего…
Думаешь, что же он тогда должен делать? Да, левая нога у него сильная. Но пока ничего особенного в его исполнении мы не увидели», – заявил Мостовой.
Источник: Livesport