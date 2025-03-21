Мостовой одним словом охарактеризовал новичка «Зенита» Луиса Энрике

Александр Мостовой высказался об игре нового вингера «Зенита» Луиса Энрике.

По данным Transfermarkt, бразильца купили за 33 млн евро.

Клуб настаивает, что его обменяли на Артура и Вендела без доплат.

Энрике забил 1 гол в 3 матчах – в ворота «Спартака».

«Видно, что футболист – хороший. Другое дело, что отдавать такие деньги за не нападаюшего…

Думаешь, что же он тогда должен делать? Да, левая нога у него сильная. Но пока ничего особенного в его исполнении мы не увидели», – заявил Мостовой.