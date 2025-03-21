Латышонок оценил положение «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок прокомментировал борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Положение «Зенита» в чемпионской гонке? Понятно, проиграли «Спартаку», теперь же надо спокойно набирать свои очки и ждать, что соперники потеряют.

Конечно, «Зенит» еще в гонке. Нас чуть ли не списали? Пускай списывают», – сказал Латышонок.