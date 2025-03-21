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В «Реале» недовольны игроком, купленным за 20 миллионов

Сегодня, 14:28
1

Арда Гюлер может покинуть «Реал» во время летнего трансферного окна.

Главный тренер Карло Анчелотти недоволен работой 20-летнего вингера на тренировках и уровнем его игры в официальных матчах.

«Реал» мог бы отдать турка в аренду, но футболист не рассматривает такой вариант.

Гюлер, купленный за 20 миллионов евро в 2023 году, хочет либо получить более значимую роль в мадридской команде, либо уйти на постоянной основе.

Анчелотти не готов ставить интересы отдельного игрока выше командных.

  • Гюлер в этом сезоне забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Реал Гюлер Арда
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Комментарии (1)
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САНЁК17
1742557675
За то он долго полирует лавочку, так вы дайте ему играть футбол
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