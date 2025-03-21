В «Реале» недовольны игроком, купленным за 20 миллионов

Арда Гюлер может покинуть «Реал» во время летнего трансферного окна.
Главный тренер Карло Анчелотти недоволен работой 20-летнего вингера на тренировках и уровнем его игры в официальных матчах.
«Реал» мог бы отдать турка в аренду, но футболист не рассматривает такой вариант.
Гюлер, купленный за 20 миллионов евро в 2023 году, хочет либо получить более значимую роль в мадридской команде, либо уйти на постоянной основе.
Анчелотти не готов ставить интересы отдельного игрока выше командных.
- Гюлер в этом сезоне забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
Источник: Relevo