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  • Быстров высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Быстров высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Сегодня, 14:14
9

Владимир Быстров оценил момент с победным голом «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

– Есть технические камеры, которые находятся с той стороны поля. Соответственно, можно сделать скриншоты и показать, чтобы все понимали, был офсайд или нет.

– Те фото и линии, которые нам показали, «Зенит» не удовлетворили.

– Думаю, что фото никого не удовлетворили. Непонятно, что там было. Если есть фото с другой стороны, где стоит игрок «Зенита», будет более понятно.

VAR ошибся в Воронеже, не вмешавшись в удаление игрока «Факела». Если сейчас тоже ошибся, не часто ли он это делает? Система придумана, чтобы исправлять ошибки, а не чтобы их допускать.

– Китайские линии, которые используют для определения офсайда, вас убеждают?

– Нет, конечно. Но есть спорные и тяжелые моменты. Как я понимаю, по ним определяют в пользу атаки.

– Если признают ошибку VAR, «Зениту» будет обидно, очков все равно не вернут.

– Где-то ты потерял, где-то нашел. Другим командам тоже было обидно. У «Факела» удалили игрока, а они борются за выживание.

– Как вы думаете, скандал после матча «Спартак»«Зенит» как-то повлияет на судейство в РПЛ? Может сделает его лучше?

– Просто цена слишком высока, поэтому сейчас пристальное внимание к каждой ошибке.

– И получается, что VAR – не панацея от ошибок.

– Если его правильно использовать, все равно VAR помогает. Здесь одним показалось, что был офсайд, а другим – что нет. Как судить?

В VAR-комнате есть камеры с другой стороны. Наверное, они их посмотрели и увидели, что игроки были на одной линии.

Если реально есть факт, который доказывает, что там был офсайд, и они принимают решение неправильно, тогда, наверное, все-таки нужно к людям применять какие-то санкции.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
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Комментарии (9)
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ilich55
1742557004
Вовка правильно гутарит. Вид с двух сторон, прочерченная линия и вопросы отпадут сами собой.
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Борис34684
1742558297
Быстров иногда правильные вещи говорит.
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FWSPM
1742559079
или просто перестать позориться рассказывая что нет денег и купить нормальную систему автоматического обнаружения которая не оставляет ни каких вопросов и все всем видно
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Айболид
1742560778
Да х с ним , с голом (я лично считаю гол правильно защитанным) . Лучше прикиньте , сколько визгов и летящих слюней было бы , забей Зенит(!) аналогичный гол в том (или ином матче .
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NewLife
1742564005
Горечь поражения и возможный крах всех надежд помутили рассудок обитателям помойки и их прессе. Жалко вас горемык, напейтесь, сводите Володьку в гей-клуб, может полегчает
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