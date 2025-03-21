Стало известно, когда Дзюба возобновит тренировки

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба возобновит тренировки в составе команды в среду.

«Возобновление тренировок Артема в составе «Акрона» ожидается в среду, 26 марта, когда начнется полноценный цикл подготовки к матчу с «Ростовом», – сообщили в пресс‑службе клуба.