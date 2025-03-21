Стало известно, когда Дзюба возобновит тренировки

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба возобновит тренировки в составе команды в среду.
«Возобновление тренировок Артема в составе «Акрона» ожидается в среду, 26 марта, когда начнется полноценный цикл подготовки к матчу с «Ростовом», – сообщили в пресс‑службе клуба.
- Ранее 36-летний Дзюба покинул расположение сборной России и не сыграет в товарищеском матче против Замбии.
- Он забил гол в товарищеском матче Россия – Гренада (5:0) 19 марта.
- Этот мяч стал для Дзюбы 31-м в составе национальной команды. Форвард «Акрона» опередил по этому показателю Александра Кержакова, на счету которого 30 мячей.
- Тольяттинский клуб сыграет с «Ростовом» 31 марта в Самаре. Начало встречи – в 18:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»