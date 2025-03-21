Угальде назвал главную проблему, с которой он столкнулся в России

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о главной сложности, с которой столкнулся в московском клубе.
«Общение немного затруднено, потому что в России мало говорят по-английски, только по-русски. Когда мне нужно пойти к стоматологу или сделать какие-то другие дела, клуб помогает мне и предоставляет переводчика», – приводит слова Угальде Press Reader.
- В этом сезоне 22‑летний Угальде провел за «Спартак» 25 матчей, забил 17 голов, отдал 3 передачи.
- Костариканец перешел в российский клуб 29 января 2024 года.
Источник: «Чемпионат»