Угальде назвал главную проблему, с которой он столкнулся в России

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о главной сложности, с которой столкнулся в московском клубе.

«Общение немного затруднено, потому что в России мало говорят по-английски, только по-русски. Когда мне нужно пойти к стоматологу или сделать какие-то другие дела, клуб помогает мне и предоставляет переводчика», – приводит слова Угальде Press Reader.