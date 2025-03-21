Черданцев высказался об уходе Осинькина из «Крыльев»

Комментатор Георгий Черданцев выразил уверенность, что Игорь Осинькин не будет тренировать «Крылья Советов» в следующем сезоне.

– Активно обсуждается уход Осинькина. Это поможет «Крыльям Советов»?

– Когда в клуб приходит новое руководство, новая команда менеджеров обычно меняет и тренера. Вопрос в том, что Осинькину, возможно, стоит дать доработать до конца сезона. Мы не знаем ситуацию изнутри.

По‑тренерски к нему вопросов нет, Осинькин хорошо работал с чертановскими футболистами. Если сейчас ставка будет сделана на других игроков, то и тренер может быть новый.

Не вижу ничего удивительного в том, что Осинькина поменяют. При смене руководства это нормально. Но пока турнирная ситуация не совсем благополучная для «Крыльев». Уместно ли убирать Осинькина сейчас – вопрос. До конца сезона осталось всего девять матчей.

Можно не сомневаться, что новый сезон «Крылья» начнут с другим тренером. Осинькин тут ни при чем, это не негативная оценка его работы. Просто у нового руководства другое видение работы. Такое распространено во всех чемпионатах, в том числе и в российском.