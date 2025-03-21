Угальде прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сказал, что не придает большого значения слухам о своем переходе в другой клуб.

«Моя жизнь в России просто отличная, я очень счастлив. Там много различных способов провести свободное время, есть хорошие рестораны, и люди очень доброжелательные. Мне там хорошо, и я чувствую себя счастливым. Москва – очень большой город, в нем проживает большое количество людей и многим трудно меня узнать.

Не придаю большого значения слухам о своем переходе в другой клуб. Впереди нас ждут важные игры в борьбе за чемпионство и Кубок России, я полностью сосредоточен на этом», – приводит слова Угальде Press Reader.