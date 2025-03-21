Канчельскис прокомментировал обращение «Зенита» в ЭСК после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис прокомментировал обращение «Зенита» в ЭСК РФС по итогам домашнего матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Зенит» пошeл в ЭСК, чтобы обсудить судейство в матче со «Спартаком». Вот такая у клуба политика в этом отношении, это выбор менеджмента. Кто проигрывает, тот жалуется на судейство, а кто побеждает, тот остаeтся им довольным. Это естественно», – сказал Канчельскис.