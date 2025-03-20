«Динамо» и «Динамо Мх» стали партнерами: подробности

Два динамовских клуба из РПЛ сообщили о начале сотрудничества.

«Махачкалинское и московское «Динамо» договорились о сотрудничестве в вопросах развития.

Встреча руководства и представителей двух клубов прошла в Москве в формате конференции.

Руководители направлений обоих клубов рассказали коллегам о своих наработках и поделились предложениями о возможных вариантах сотрудничества в профильных сферах.

Стороны обсудили взаимодействие детско-юношеских академий двух клубов, сотрудничество по линии медицинских служб, нюансы работы со спонсорами, маркетинговые проекты, PR и медиа, оптимизацию работы за счет дополнительной цифровизации процессов, совместные благотворительные проекты и инициативы для болельщиков.

Развиваемся вместе», – написали махачкалинцы.