«Динамо» и «Динамо Мх» стали партнерами: подробности

Два динамовских клуба из РПЛ сообщили о начале сотрудничества.
«Махачкалинское и московское «Динамо» договорились о сотрудничестве в вопросах развития.
Встреча руководства и представителей двух клубов прошла в Москве в формате конференции.
Руководители направлений обоих клубов рассказали коллегам о своих наработках и поделились предложениями о возможных вариантах сотрудничества в профильных сферах.
Стороны обсудили взаимодействие детско-юношеских академий двух клубов, сотрудничество по линии медицинских служб, нюансы работы со спонсорами, маркетинговые проекты, PR и медиа, оптимизацию работы за счет дополнительной цифровизации процессов, совместные благотворительные проекты и инициативы для болельщиков.
Развиваемся вместе», – написали махачкалинцы.
- Для «Динамо Мх» это дебютный сезон в РПЛ.
- Махачкалинцы идут в таблице 10-ми.
- Московское «Динамо» победило «Динамо Мх» в обоих кругах.