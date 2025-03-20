Казаков не исключил падение «Крыльев Советов» в ФНЛ-2

Ведущий программы «Футбол России» Илья Казаков дал оценку финансовой ситуации в «Крыльях Советов».

«Не секрет, что у «Крыльев» не самая простая финансовая ситуация. Региону тянуть эту нагрузку в сегодняшнем дне все сложнее.

1 миллиард долг перед «Ростехом», который в отличии от прошлых лет истребован. И до конца непонятна ситуация с банком «Солидарность».

Но долги иногда не истребуют многие годы, откладывая расчет по какой-то причине. И кредитору постоянно идти навстречу должнику непросто.

Не секрет и что обстановка в клубе тяжелая. Сегодняшние фото в тренировки – все эмоции на лицах. «Крылья» сваливаются в борьбу за выживание, у ряда игроков заканчиваются контракты – и в игре против Махачкалы была видна апатия, если не безразличие.

Что дальше?

Есть предчувствие, что если «Крылья» останутся в РПЛ, вопрос с долгами закроется. Если нет, то могут рухнуть вниз с долгами, а тогда возможен совсем грустный вариант понижения в классе до второй лиги», – написал Казаков.