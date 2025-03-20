Егоров расшифровал таинственную речь Миллера про золотую гонку в РПЛ: «Это послание одному человеку, которого о чем-то предупредили»

Инсайдер и журналист Сергей Егоров дал свою трактовку последней речи Алексея Миллера. Суть высказывания главы «Газпрома» поняли не все.

«Прочитал несколько раз загадку на сайте «Зенита».

Аналогия этому у меня одна. Это не образ про прыгнувшего льва и отскочившего быка, не поэзия вроде футбольной столицы.

Это как в фильмах про шпионов один из них при появлении в городе дает объявление в газете о продаже краски с подробностями – текст как шифровка конкретным людям. Типа прибыл на базу или что там еще.

Миллер использует сайт «Зенита» как газету частных объявлений с каким-то зашифрованным сообщением одному конкретному человеку, который должен знать контекст вот этого: «Так что два – «Краснодар» и «Зенит». Один – «Спартак».

Это вообще не для болельщиков, журналистов и экспертов, находящихся как в трезвом уме, так и не совсем.

Это послание одному человеку, которого о чем-то предупредили», – поделился мнением Егоров.