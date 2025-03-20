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Познер: «Расстраиваюсь, когда смотрю российский футбол»

Сегодня, 18:34

Российский журналист Владимир Познер сравнил современный российский и советский футбол.

«Рекорд Артема Дзюбы? Должен признаться, что вообще не смотрю наш футбол. Он меня, в основном, огорчает. Я человек немолодой, видел наших футболистов с очень давних времен. Примерно с начала 50-х годов. Тогда был совершенно потрясающий футбол. И были команды, от которых можно было задохнуться от восторга.

Сейчас, на мой взгляд, это не так. Только расстраиваюсь, когда смотрю наш футбол. В основном смотрю Лигу чемпионов. Поэтому насчет Дзюбы ничего сказать не могу», – сказал Познер.

  • Дзюба в матче с Гренадой (5:1) забил 31-й гол за Россию.
  • Это рекорд.
  • 90-летний Познер имеет французское и американское гражданство.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
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