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Мостовой прокомментировал факт, что Россия играет лучше всех в мире

Сегодня, 17:26

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победной серии команды. Она лучшая в мире прямо сейчас.

«Все эти победы ничего не значат. Какие тут могут быть сухие победные серии, если команда Карпина проводит встречи с любителями? Силу сборной здесь не изучишь.

Все эти цифры – сплошной величайший обман. Всe это смешно», – написал Мостовой.

Начиная с осени 2023 года, Россия разгромила следующих соперников:

  • Куба;
  • Сербия;
  • Беларусь;
  • Вьетнам;
  • Бруней;
  • Сирия;
  • Гренада.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
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