Мостовой прокомментировал факт, что Россия играет лучше всех в мире

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победной серии команды. Она лучшая в мире прямо сейчас.
«Все эти победы ничего не значат. Какие тут могут быть сухие победные серии, если команда Карпина проводит встречи с любителями? Силу сборной здесь не изучишь.
Все эти цифры – сплошной величайший обман. Всe это смешно», – написал Мостовой.
Начиная с осени 2023 года, Россия разгромила следующих соперников:
- Куба;
- Сербия;
- Беларусь;
- Вьетнам;
- Бруней;
- Сирия;
- Гренада.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового