Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победной серии команды. Она лучшая в мире прямо сейчас.

«Все эти победы ничего не значат. Какие тут могут быть сухие победные серии, если команда Карпина проводит встречи с любителями? Силу сборной здесь не изучишь.

Все эти цифры – сплошной величайший обман. Всe это смешно», – написал Мостовой.

Начиная с осени 2023 года, Россия разгромила следующих соперников: