Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко дал инсайд, что судьи получают специальную установку на матчи «Спартака»

Червиченко дал инсайд, что судьи получают специальную установку на матчи «Спартака»

Сегодня, 12:58
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что судей РПЛ попросили внимательнее относиться к матчам москвичей.

«Зенит» административно проигрывает. Я слышал, что судьям перед каждым туром говорят: «Вы только не вздумайте ошибиться против «Спартак». То же самое было в чемпионский сезон-2016/17. История повторяется.

Слышу об этом от трех разных людей. У нас опять получается элитная неприкосновенная команда», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • Отставание от 1-го места– 3 очка.
  • Ближайший соперник в РПЛ – «Ахмат».

Еще по теме:
Реакция экс-спартаковца Алекса на рекорд Дзюбы 1
Сотрудник «Спартака», которого обокрал Соболев, сообщил, что скажет Александру при встрече 3
Дзюбу призвали вернуться в «Спартак» 5
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1742465748
так и есть, давно видно
Ответить
Константин-Шапкин-google
1742465771
Червяк не успокоиться никак. Ведь не решил задачу по развалу команды. Но насрать успел изрядно.
Ответить
Strig
1742465803
ложь... пи@#ЁЖ и провокация... три казачка из города на мойке...
Ответить
Каратель помойников
1742465865
От каких трёх разных людей слышит червяк? От факеда,чмыролдки и питерской марамойки? Так это не люди вовсе)
Ответить
партизан84
1742465880
а я слышал от половины стадиона о позоре российского футбола. это вам не три человека))))
Ответить
anatolich72
1742466146
Балаболка, что ещё сказать.
Ответить
Ниф-Ниф
1742466397
Уже давно болен на голову.
Ответить
ziborock
1742466527
Этого тоже к проктологу, мозг из жопы выковыривать!)
Ответить
ziborock
1742466785
А вот что Червяк говорил 4 дня назад: "- "Спартак" был лучше, быстрее, а "Зенит" - какой-то амёбный, неинтересный. Кроме забитого гола у гостей и вспомнить в игре ничего." Меня не покидает ощущение что в прессе развернули компанию против Спартака! Радимов, Орлов, Червяк и.т.д. после игры говорили одно а потом развернулись на 180 градусов! Как же низко пали бом-жи!
Ответить
nik55
1742466930
червяк помойный когда тебя врачи уже вылечат или ты неизлечимый ?
Ответить
Главные новости
Червиченко дал инсайд, что судьи получают специальную установку на матчи «Спартака»
12:58
18
Расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России
12:11
Расписание матчей РПЛ до конца сезона
12:04
Сотрудник «Спартака», которого обокрал Соболев, сообщил, что скажет Александру при встрече
11:43
3
Дзюба: «Я побил рекорд Кержакова – я красавчик»
11:35
7
ФотоЗенитовец Энрике улетел c девушкой в Бразилию после поражения от «Спартака»
11:20
6
Позиция РФС по возможному назначению Карпина в «Динамо»
10:55
1
«Выставочный матч для бенефиса Дзюбы»: Ташуев – об игре Россия – Гренада
10:45
1
Карпин высказался о потенциальном матче Россия – США
10:36
1
ВидеоДзюба выложил новое видео после матча с Гренадой
10:28
2
Все новости
Все новости
23-летний игрок Гренады сообщил, что учится в школе
13:13
КДК отменил удаление игрока «Факела» в матче с «Оренбургом»
12:44
Реакция экс-спартаковца Алекса на рекорд Дзюбы
12:38
1
Мостовой предложил список новых соперников для сборной России: «Не благодарите»
11:29
2
ФотоЗенитовец Энрике улетел c девушкой в Бразилию после поражения от «Спартака»
11:20
6
Позиция РФС по возможному назначению Карпина в «Динамо»
10:55
1
«Выставочный матч для бенефиса Дзюбы»: Ташуев – об игре Россия – Гренада
10:45
1
Карпин высказался о потенциальном матче Россия – США
10:36
1
ВидеоДзюба выложил новое видео после матча с Гренадой
10:28
2
Ловчев: «Мы с Геничем и Радимовым забили бы Гренаде 20 штук»
10:18
5
Халк дал совет Дзюбе после рекорда
09:50
7
«Это мой краш, хоть он и некрасивый»: Дзюба признался в любви к российскому тренеру
09:46
2
Хиддинк назвал лучшего игрока в истории России – это не Аршавин
09:39
4
Директор РФС: «Рекорд Дзюбы – это дань уважения заслугам большого игрока, на которого молились 40 миллионов человек»
09:32
6
Червиченко допустил, что Россия попадет на ЧМ-2026 без отбора
09:20
4
ВидеоДзюбу призвали вернуться в «Спартак»
09:08
5
Орлов заявил, что «Зенит» проиграл «Спартаку» из-за дешевого китайского VAR-оборудования
09:03
30
Лопырева двумя словами отреагировала на рекорд Дзюбы
08:55
Сергеев: «Дзюба стал легендой»
08:48
2
ФотоРоссия забила Гренаде с нарушением правил
08:41
4
Раскрыт третий кандидат на замену Осинькину в «Крыльях Советов»
08:09
3
У сборной России лучшая победная серия в мире
08:05
18
56-летний Мостовой расстроился, что его не выпустили с Гренадой: «Тоже хотел забить, но уезжаю обиженным»
07:56
5
Тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на рекорд Дзюбы в сборной России
01:23
6
ФотоКарпин повторил жест Дзюбы после рекордного гола
01:11
8
ВидеоДзюба объяснил, почему не сдержал слез перед матчем сборной России
01:00
4
Кержаков назвал команду РПЛ с лучшей игрой прямо сейчас
00:50
8
Черчесов прокомментировал рекорд Дзюбы
00:40
2
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 