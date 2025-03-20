Червиченко дал инсайд, что судьи получают специальную установку на матчи «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что судей РПЛ попросили внимательнее относиться к матчам москвичей.

«Зенит» административно проигрывает. Я слышал, что судьям перед каждым туром говорят: «Вы только не вздумайте ошибиться против «Спартак». То же самое было в чемпионский сезон-2016/17. История повторяется.

Слышу об этом от трех разных людей. У нас опять получается элитная неприкосновенная команда», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.