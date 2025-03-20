Кержаков назвал команду РПЛ с лучшей игрой прямо сейчас

Александр Кержаков считает, что чемпионскую игру в РПЛ демонстрирует не «Зенит», а другая команда.
«Можно сколько угодно говорить о голах, пенальти, карточках, но «Спартак» был сильнее «Зенита».
«Зенит» не показывает чемпионскую игру. Из всех 16 команд лучше всех выглядит «Спартак».
Не удивлюсь, если «Зенит» не станет чемпионом в столетие», – сказал Кержаков.
- «Спартак» в воскресенье обыграл «Зенит» в Москве со счетом 2:1.
- Столичная команда поднялась на 2-е место в РПЛ, обойдя зенитовцев благодаря преимуществу в личных встречах.
- Лидирует в чемпионате «Краснодар», опережающий «Зенит» и «Спартак» на 3 очка.
Источник: Sport24