Кержаков назвал три причины провала Соболева в «Зените»

Александр Кержаков высказался об игре нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».
– Почему у Соболева не получается в «Зените»?
– Очень хорошая конкуренция, очень мало игровой практики и, наверное, скомканная подготовка к сезону в том числе.
Не может быть такого, чтобы человек не играл, а потом вышел и был на голову сильнее всех.
Не знаю, вопрос ли это времени. Я не работал с ним, не знаю его сильные и слабые стороны.
- Соболев был куплен «Зенитом» в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- У форварда нет голевых действий в 14 матчах РПЛ за петербургскую команду.
Источник: «Чемпионат»