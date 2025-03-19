Кержаков назвал три причины провала Соболева в «Зените»

Александр Кержаков высказался об игре нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».

– Почему у Соболева не получается в «Зените»?

– Очень хорошая конкуренция, очень мало игровой практики и, наверное, скомканная подготовка к сезону в том числе.

Не может быть такого, чтобы человек не играл, а потом вышел и был на голову сильнее всех.

Не знаю, вопрос ли это времени. Я не работал с ним, не знаю его сильные и слабые стороны.