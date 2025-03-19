В «Оренбург» вернулся легионер, пропустивший зимние сборы

В «Оренбурге» подтвердили возвращение правого вингера Хорди Томпсона.
Сейчас 20-летний чилиец тренируется индивидуально в расположении клуба.
- Томпсон пропустил зимние сборы «Оренбурга» и несколько весенних матчей.
- Он не смог вовремя вернуться в Россию из-за проблем личного характера.
- Сообщалось, что беременная девушка нападающего написала на него заявление, тем самым закрыв игроку выезд из страны.
- В этом сезоне Томпсон провел за «Оренбург» 12 матчей без голевых действий.
- Команда занимает последнее место в таблице РПЛ после 21 тура.
Источник: «Спорт-Экспресс»