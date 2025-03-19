Стали известны сроки восстановления Пиняева

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев пропустит больше, чем ожидалось.
Ранее сообщалось, что 20-летний футболист выбыл на две недели, но позднее выяснилось, что сроки его восстановления составят не менее трех недель.
В «Локо» надеются, что Пиняев будет готов к матчу с «Зенитом» (5 апреля).
- Игрок травмировался в субботнем дерби с «Динамо» (2:1).
- Он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра.
- Из‑за повреждения Пиняев пропускает мартовский сбор национальной команды России.
Источник: «Матч ТВ»