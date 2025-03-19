РФС применил новые санкции к «Химкам»

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила шесть заявлений в отношении «Химок», которые касались задолженностей клуба.
Их подавали «Зенит», «Локомотив», «Оренбург», тульский «Арсенал», а также футболисты Олег Исаенко и Юрий Журавлев.
РФС удовлетворил заявления о взыскании задолженностей, наложил на «Химки» несколько штрафов, а также запреты на регистрацию новых футболистов.
- «Химки» занимают в РПЛ 11-е место с 20 очками после 21 тура.
- 13 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что задолженность руководства «Химок» перед игроками составляет три месяца. Кроме того, футболисты в этом сезоне еще не получали премиальные.
- Запрет на регистрацию новых игроков уже был наложен на «Химки» ранее по другим делам.
Источник: официальный сайт РФС