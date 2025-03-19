РФС применил новые санкции к «Химкам»

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила шесть заявлений в отношении «Химок», которые касались задолженностей клуба.

Их подавали «Зенит», «Локомотив», «Оренбург», тульский «Арсенал», а также футболисты Олег Исаенко и Юрий Журавлев.

РФС удовлетворил заявления о взыскании задолженностей, наложил на «Химки» несколько штрафов, а также запреты на регистрацию новых футболистов.