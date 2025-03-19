Барко оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) оценил шансы красно-белых на чемпионство.
«Нужно идти от игры к игре. Думаю, благодаря победе «Зенитом» мы сделали очень важный шаг – обыграли одного из лидеров. Но мы должны продолжать работать. Ведь впереди еще много матчей», – сказал Барко.
- В прошедшем матче два гола у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 45+2-й и 90-й минутах. У гостей отличился Луис Энрике на 83-й минуте.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).
Источник: «Спорт-Экспресс»