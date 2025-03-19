Барко оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1) оценил шансы красно-белых на чемпионство.

«Нужно идти от игры к игре. Думаю, благодаря победе «Зенитом» мы сделали очень важный шаг – обыграли одного из лидеров. Но мы должны продолжать работать. Ведь впереди еще много матчей», – сказал Барко.