Мостовой высказался о багаже Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, играет ли сейчас московский клуб на багаже экс-наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Проезжал Шереметьево, заезжал, посмотрел, но не нашел багажа, который Абаскаль оставил, как он говорил. Блин, это плохо, это очень плохо. На чьем же багаже теперь спартаковцы играют?» – сказал Мостовой.