Смолов – о рекламном контракте: «Платили тысяч 20 долларов в год, то есть чисто символически»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о съемках в рекламе.

«Была история с Beats by Dre. Контракт был на два года, но это больше имиджевая история.

Это мировой бренд, меня снимали с топовыми футбиками, делали промо перед чемпионатом мира. Это памятная, важная история.

Платили тысяч 20 долларов в год, то есть чисто символически. Но я не сомневался ни секунды. Иметь историю с Beats в своем портфолио уже круто, и неважно, сколько платят. Условному Неймару они платят большие деньги, я уверен.

Наушников было до фига. У меня до сих пор лежат коробки: и Studio, и Powerbeats. Я их все дарил, дарил, а они не заканчивались.

Было круто. Я говорил, что хочу сделать подарки команде, – вообще не вопрос, прислали 50 штук. Надо в сборную? На тебе под цвета сборной», – сказал Смолов.