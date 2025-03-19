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  • Смолов – о рекламном контракте: «Платили тысяч 20 долларов в год, то есть чисто символически»

Смолов – о рекламном контракте: «Платили тысяч 20 долларов в год, то есть чисто символически»

Сегодня, 09:58
5

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о съемках в рекламе.

«Была история с Beats by Dre. Контракт был на два года, но это больше имиджевая история.

Это мировой бренд, меня снимали с топовыми футбиками, делали промо перед чемпионатом мира. Это памятная, важная история.

Платили тысяч 20 долларов в год, то есть чисто символически. Но я не сомневался ни секунды. Иметь историю с Beats в своем портфолио уже круто, и неважно, сколько платят. Условному Неймару они платят большие деньги, я уверен.

Наушников было до фига. У меня до сих пор лежат коробки: и Studio, и Powerbeats. Я их все дарил, дарил, а они не заканчивались.

Было круто. Я говорил, что хочу сделать подарки команде, – вообще не вопрос, прислали 50 штук. Надо в сборную? На тебе под цвета сборной», – сказал Смолов.

  • Beats Electronics – американская компания по производству наушников и микрофонов, одним из основателей которой является рэпер и продюсер Dr. Dre.
  • Смолов играл за сборную России в 2012–2021 годах.

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Источник: YouTube-канал Александр Соколовский
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
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Комментарии (5)
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andr45
1742372529
То есть жалкие СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ рублей в месяц((( Интересно, многие ли у нас получать такие гроши?
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fakeid
1742377121
так apple не платит блогерам за рекламу самих себя, но зато щедро снабжает их продукцией. вот и заслали федьке битсы. ну и двадцаточку символически. а был бы блогером - и того не получил бы)
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k611
1742377725
Был бы обычным работягой, вот тогда бы знал что такое "чисто символически"
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