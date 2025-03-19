Канчельскис назвал игроков «Зенита» пижонами

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о матче 21-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:1).

«В победе «Спартака» над «Зенитом» нет ничего удивительного. «Спартак» был лучше, особенно в первом тайме. В первой половине он полностью переиграл «Зенит».

Зенитовцы вышли на первый тайм как пижоны. Они думали, что они лучшие и всe умеют. Практика показала, что это не так. На поле были одни имена футболистов «Зенита», самих игроков на поле не было», – сказал Канчельскис.