Селюк: «Ростов» Саввиди будет бороться за чемпионство»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном приходе бизнесмена Ивана Саввиди в «Ростов».

«У Саввиди есть ПАОК, я знаю его лично, он любит футбол. Я думаю, Саввиди может сделать клуб, если он возьмeтся.

Если он до ПАОКа был постольку-поскольку… Да, он любил футбол, но не так был углублeн в этот процесс. Сейчас у него очень большой опыт с ПАОКом, он добивался больших успехов с этим клубом. Поэтому если такой, как Саввиди, то это плюс вообще всей лиги.

Если он придeт, он не будет бороться за выживание, «Ростов» Саввиди будет бороться за чемпионство», – сказал Селюк.