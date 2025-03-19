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Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Сегодня, 01:00
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Валерий Газзаев оценил результат матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

– Какие впечатления от победы «Спартака» над «Зенитом»?

– Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат. Все игроки показывали рвение и желание победить, каждый был мобилизован, за счет чего мы и увидели отличный матч.

Это был футбол по-настоящему европейского уровня, и хочется, чтобы такие игры мы видели чаще. «Спартак» выглядел лучше, поэтому его победу можно назвать заслуженной.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Газзаев Валерий
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Комментарии (1)
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fakeid
1742336593
а мне стало очень стыдно за спартаг, и его неприкрытую работу с судейским корпусом. фсястрана видела, как не удалили бабича, рябчука, мартинса за умышленную игру рукой. и гол из офсайда. и вообще они там все сектанты, предлагаю расформировать)
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