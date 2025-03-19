Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Валерий Газзаев оценил результат матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Москвичи победили дома со счетом 2:1.

Оба гола столичной команды забил Кристофер Мартинс.

Спартаковцы обошли «Зенит» в таблице лиги, лидирует в чемпионате «Краснодар».

– Какие впечатления от победы «Спартака» над «Зенитом»?

– Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат. Все игроки показывали рвение и желание победить, каждый был мобилизован, за счет чего мы и увидели отличный матч.

Это был футбол по-настоящему европейского уровня, и хочется, чтобы такие игры мы видели чаще. «Спартак» выглядел лучше, поэтому его победу можно назвать заслуженной.