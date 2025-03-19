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  • Смолов ответил, хватит ли ему заработанных денег до конца жизни

Смолов ответил, хватит ли ему заработанных денег до конца жизни

Сегодня, 00:36

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов порассуждал о финансовом аспекте после завершения профессиональной карьеры.

– Насколько деньги, заработанные тобой, позволят до конца жизни в целом, даже если ты не будешь зарабатывать что-то еще, безбедно жить, кайфовать?

– Ну, это вот, собственно, я уже упомянул, потому что я покупал акции, вот эти еврооблигации, к ним сейчас нет доступа… Поэтому, в принципе, у меня было понимание, что я делаю, чтобы жить, ну, пассивный доход, скажем так, обеспечить достаточно неплохой.

Вот сейчас, когда это произошло, ну заново все это как-то пытаюсь заложить, сделать.

– Давай просто представим сценарий: ты не становишься спортивным директором ни через год, ни через два, ни через пять. Для фана ведешь подкаст, который приносит тебе какую-то копеечку. Достаточно ли твоего капитала, чтобы безбедно жить до конца своей жизни?

– До конца жизни… Блин, сложно прогнозировать сейчас это, у нас такая экономика… Ну смотри, вот если так рассмотреть, берешь какую-то энную сумму, кладешь на вклад в настоящее время. Ну без несчастья же можно жить под эти проценты. Вопрос, что будет с курсом, опять же.

Если ты живешь в Москве в рублях, да, конечно, до конца жизни мне там хватит. Но как бы есть понимание, что в какой-то момент могут запретить снять тебе эти деньги или проценты не выплатить.

Ну, как будто сейчас нет, а вдруг вот будет. Поэтому очень сложно ответить. Наверное, до конца жизни на сегодняшний день – нет, но на какое-то там понятное обозримое будущее – точно да.

– Тебя как-то тревожит этот момент?

– Да нет, ты знаешь, на самом деле нет, потому что я в целом достаточно такой предприимчивый, открытый человек к чему-то новому, в том плане, что сидеть на печи, грубо говоря, хлестать пивас после карьеры у меня в принципе никогда не было желания.

Наоборот, мне кажется, что в 35 лет в рамках жизни относительно молодого возраста у тебя еще перед тобой все границы, возможности, ты еще относительно молод, полон сил узнать что-то новое, что-то новое попробовать.

Мне кажется, это, наоборот, очень классная возможность. Я к этому отношусь ровно так.

  • Смолов вернулся в «Краснодар» летом 2024 года.
  • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.
  • С ним не собираются продлевать контракт, истекающий 30 июня.

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Источник: ютуб-канал Александра Соколовского
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
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