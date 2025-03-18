Угальде назвал чемпионат, в который хочет уехать после «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны европейских клубов.

«Это означает, что я все делаю правильно. Я не обращаю особого внимания на слухи о других клубах, потому что сейчас мы находимся на решающем этапе сезона.

У нас осталось 12 финалов в чемпионате и Кубке, и именно на этом я сосредоточен. Если в будущем появится такая возможность, я буду рад ей, но сейчас я очень счастлив в России.

Мечта каждого из нас – играть в АПЛ, лучшей лиге мира, но на все нужно время. Я ежедневно работаю, чтобы добиться этого», – сказал 22-летний костариканец.