Угальде назвал чемпионат, в который хочет уехать после «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны европейских клубов.
«Это означает, что я все делаю правильно. Я не обращаю особого внимания на слухи о других клубах, потому что сейчас мы находимся на решающем этапе сезона.
У нас осталось 12 финалов в чемпионате и Кубке, и именно на этом я сосредоточен. Если в будущем появится такая возможность, я буду рад ей, но сейчас я очень счастлив в России.
Мечта каждого из нас – играть в АПЛ, лучшей лиге мира, но на все нужно время. Я ежедневно работаю, чтобы добиться этого», – сказал 22-летний костариканец.
- В этом сезоне Угальде забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: Teletica