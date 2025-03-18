Аршавин раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин проанализировал момент с неназначенным пенальти на 77-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Речь идет о попадании мяча в руку Страхине Эраковичу.

Игру судил Сергей Иванов.

Спорный эпизод не повлиял на результат встречи – победа «Спартака» со счетом 2:1.

«Антифутбольная трактовка. Считаю, что за технический брак игрок должен наказываться пенальти.

Это бред. Считай, это все то, чему учат в детской школе. По идее игрок наказывается за брак и за то, что плохо принимает мяч.

А если мы это поддерживаем и футбольные трактовки это поддерживают, то мне не нужно хорошо принимать мяч, я сразу в руку себе принимаю и рукой кладу мяч вниз.

Это просто антифутбол», – сказал Аршавин.