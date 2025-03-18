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  • Аршавин раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

Аршавин раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

Сегодня, 21:48
11

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин проанализировал момент с неназначенным пенальти на 77-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Речь идет о попадании мяча в руку Страхине Эраковичу.
  • Игру судил Сергей Иванов.
  • Спорный эпизод не повлиял на результат встречи – победа «Спартака» со счетом 2:1.

«Антифутбольная трактовка. Считаю, что за технический брак игрок должен наказываться пенальти.

Это бред. Считай, это все то, чему учат в детской школе. По идее игрок наказывается за брак и за то, что плохо принимает мяч.

А если мы это поддерживаем и футбольные трактовки это поддерживают, то мне не нужно хорошо принимать мяч, я сразу в руку себе принимаю и рукой кладу мяч вниз.

Это просто антифутбол», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Эракович Страхиня Аршавин Андрей
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Комментарии (11)
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NewLife
1742325337
Полегче Андрюша, а то станешь б@мжом в прямом смысле слова))
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FWSPM
1742325651
вот это поворот
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FCSpartakM
1742326065
прикол этой руки еще в том, что Эракович руку направлял к мячу. То есть мяч не просто попал в руку,а попал в направляющуюся к нему на встречу руку. На повторе ощущение, что он просто затупил в моменте.
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alefreddy
1742326411
хоть один слюни вместе с медведем не пустил
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R_a_i_n
1742326612
Медведев конечно этот момент не включил в кляузу.
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anatolich72
1742327115
Ух ты, вот это прорыв.
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Rad Meat
1742328435
Адекватный - красава... Там явная пенка... А они плачут про миллиметровый офсайд.
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oyabun
1742328635
А он всё ещё работает в структуре Зенита? )
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Vladimir61
1742329210
Единственный адекватный и объективный зенитовец, вызывающий уважение.
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BoevStas1
1742329550
И все эксперты молчат))Ну пенальти 100%,да и Зенита не было видно на поле,очень удивился даже...
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