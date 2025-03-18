Барко прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих эмоциях после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

– Что для вас значит победа над «Зенитом»?

– По правде говоря, я очень счастлив, думаю, это игра, которую мы должны были сыграть с душой.

Считаю, что мы сделали это и справедливо стали победителями.