Барко прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих эмоциях после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».
– Что для вас значит победа над «Зенитом»?
– По правде говоря, я очень счастлив, думаю, это игра, которую мы должны были сыграть с душой.
Считаю, что мы сделали это и справедливо стали победителями.
- «Спартак» победил со счетом 2:1 в Москве.
- Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.
- Спартаковцы обошли «Зенит» в таблице лиги, лидирует в чемпионате «Краснодар».
Источник: «Спорт-Экспресс»