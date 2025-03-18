Радимов: «Я плачу деньги, чтобы смотреть футбол – покажите нам камеры, где Мартинс не в офсайде»

Владислав Радимов настаивает на публикации дополнительных материалов, чтобы убедиться в легитимности победного гола «Спартака» в ворота «Зенита».

Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.

На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.

ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

«Мы с Баженовым и Писаревым стояли на бровке, и все в один голос сказали – вне игры. Болельщики, которые там рядом находятся, они тоже смотрели и говорили, ну, к сожалению, да, отменят. А судья засчитывает!

Окей, вы видите какие-то другие камеры. Еще раз прошу настоятельно и РФС, и Алаева, и всех, – покажите нам эти другие камеры, чтобы не было проблем, потому что то, что видели мы, – это «вне игры», это ошибка судейского корпуса.

Если существуют другие камеры, вы по ним проводили линии, вы покажите народу, тогда все не будут сомневаться.

Я же не прошу Мажича показывать свое «домашнее видео» – я плачу деньги, чтобы смотреть футбол, и я хочу, чтобы мне показали, почему принимаются те или иные решения», – сказал Радимов.