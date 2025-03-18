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  • Радимов: «Я плачу деньги, чтобы смотреть футбол – покажите нам камеры, где Мартинс не в офсайде»

Радимов: «Я плачу деньги, чтобы смотреть футбол – покажите нам камеры, где Мартинс не в офсайде»

Сегодня, 17:51
77

Владислав Радимов настаивает на публикации дополнительных материалов, чтобы убедиться в легитимности победного гола «Спартака» в ворота «Зенита».

  • Спартаковцы выиграли со счетом 2:1 в Москве.
  • На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.
  • ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

«Мы с Баженовым и Писаревым стояли на бровке, и все в один голос сказали – вне игры. Болельщики, которые там рядом находятся, они тоже смотрели и говорили, ну, к сожалению, да, отменят. А судья засчитывает!

Окей, вы видите какие-то другие камеры. Еще раз прошу настоятельно и РФС, и Алаева, и всех, – покажите нам эти другие камеры, чтобы не было проблем, потому что то, что видели мы, – это «вне игры», это ошибка судейского корпуса.

Если существуют другие камеры, вы по ним проводили линии, вы покажите народу, тогда все не будут сомневаться.

Я же не прошу Мажича показывать свое «домашнее видео» – я плачу деньги, чтобы смотреть футбол, и я хочу, чтобы мне показали, почему принимаются те или иные решения», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мартинс Кристофер Радимов Владислав
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Комментарии (77)
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Цугундeр
1742312825
)))Владик! Это лучший навес в твоей жизни!) В курящем тамбуре мечутся хряки..
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BANNIKOV1970
1742312955
ты платишь деньги,а остальные бесплатно ходят? Прекращайте подташнивать ************ уже
Ответить
ziborock
1742313094
А вот что Рдимов-Буланов говорил ранее: — Как оцените работу главного арбитра встречи Сергея Иванова? — Абсолютно нормальная работа. Понравилось, что он давал играть. Мне показалось, что в моменте со вторым голом Мартинса было положение вне игры, но на ВАР не дураки сидят, линии прочертили.
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tilham
1742313304
Спартак снова за уши тянут
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Тинез Розоп
1742314442
По крайне мере на этой игре ему только за эфир бабла загнали. Платит он, ага…
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Таврида
1742315170
Я плачу и плачу! Я плачу и плачу! Я плачу и плачу! Плачу и плачу! Не могу иначе! Я плачу и плачу! Я плачу и плачу! Плачу и плачу! Плачу и плачу! Группировка "Санкт-Петербург"(
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Таврида
1742315623
Баженов и Писарев записные спартачи, как они могли КБ осудить? Радимов, цЫтаты в студию.
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Айболид
1742315713
Бромантану сваво нажруться , а камеры на стадиёне поставить не могуть . Потому как у их всяго тры камеры : в зенитовской раздевалке , в дзюбиной каморке и третья следящая за пальцами Вендела .
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Спартачище
1742316119
Болотные плаксы совсем впечатлительные стали от нервов То уханье им чудится, то офсайды Кто в адеквате уже давно увидел, что никакого офсайда не было А дэбилы продолжают обмазываться ховном
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serhio80
1742316737
специально для буланова))) оффсайда нет))) все прекрасно видно без линий https://ibb.co/20Zq5Tnj
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