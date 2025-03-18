Быстров – о чемпионской гонке в РПЛ: «Только неадекватные люди могут списать «Зенит»

Владимир Быстров порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге после победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1).

«Шансы «Спартака» на чемпионство? Все, как и было. У всех трех клубов до сих пор есть шансы на чемпионство.

Еще слишком много игр, чтобы начинать считать преимущество. Конечно, после победы «Спартак» может почувствовать свою силу.

Но только неадекватные люди могут списать «Зенит». Они по-прежнему в гонке.

У них сейчас есть время хорошо поработать, а если в дальнейшем пройдут без потерь, то первое место «Зениту» гарантировано», – сказал Быстров.