Мостовой: «Говорят, Абаскаль хочет в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России высказался о возможном назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Зенита».

«Друзья, будьте внимательны сейчас! На небосклоне может появиться Абаскаль. Правда, он свое мнение поменял – сейчас он в «Спартак» не хочет, и в сборную не хочет. Говорят, он хочет в «Зенит». Ну, если вы хотите – приглашайте. Ужас! Как это возможно? Как? Как?» – сказал Мостовой.