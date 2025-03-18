Мостовой: «Говорят, Абаскаль хочет в «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России высказался о возможном назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Зенита».
«Друзья, будьте внимательны сейчас! На небосклоне может появиться Абаскаль. Правда, он свое мнение поменял – сейчас он в «Спартак» не хочет, и в сборную не хочет. Говорят, он хочет в «Зенит». Ну, если вы хотите – приглашайте. Ужас! Как это возможно? Как? Как?» – сказал Мостовой.
- Контракт нынешнего главного тренер «Зенита» Сергея Семака с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.
- Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль находится без клуба с 21 сентября прошлого года после увольнения из «Гранады».
Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»