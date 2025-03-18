Романцев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о победе красно-белых над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.
– Матч получился очень интересным и важным. Однако не самым важным.
– Это почему?
– Потому что самые важные ещe впереди!
– За счeт чего «Спартак» добился успеха?
– Я думаю, что поддержка 41 тысячи зрителей, собравшихся на трибунах, сказала своe слово. Этот фактор играл важную роль и в мое время, и сегодня. Порой, когда уже спартаковцы изрядно вымотались, они убегали из последних сил и всe равно старались наносить удары по воротам.
– Увеличились ли шансы у красно-белых на чемпионство?
– «Спартаком» взяты только важные три очка, но шансы команд по-прежнему – пятьдесят на пятьдесят.
- В прошедшем матче два гола у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 45+2-й и 90-й минутах. У гостей отличился Луис Энрике на 83-й минуте.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками после 21 тура. Далее расположились «Спартак» (43 балла), «Зенит» (43), «Локомотив» (40), «Динамо» (39), ЦСКА (38).
Источник: «Спорт уик-энд»