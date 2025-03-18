Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Промес принял ислам

Сегодня, 12:05
10

Вингер дубайского «Юнайтед ФК» Квинси Промес принял ислам. Сообщается, что нидерландец в мечети при свидетелях прочитал шахаду – символ веры. Футболист взял себе имя Мохамед.

По словам близких Промеса, игрок посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй и захотел всe изменить. Решение обратиться в новую религию он принял после ареста в Объединeнных Арабских Эмиратах в марте 2024 года по запросу нидерландской прокуратуры. Промес пошел на этот шаг после завершения контракта со «Спартаком».

  • Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

Еще по теме:
Экс-игроки «Спартака» поддержали команду перед матчем с «Зенитом» 13
Промес поддержал «Спартак» перед игрой с «Зенитом», использовав матерное слово 11
Спартаковец Рябчук раскрыл подробности общения с Промесом 6
Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1742289630
Бугага, Лурк: Принять ислам — умереть. Аналогично выражениям «подавиться мацой», «не дожить до зимы», «склеить лыжи/ласты», «двинуть кони», «примерить деревянный макинтош», «заставить себя уважать», «сыграть в ящик», «сплести лапти», «отбросить коньки/тапки/копыта»... Мем был введён в оборот после смерти Александра Литвиненко и Ильи Кормильцева, так как оба перед смертью приняли ислам, как настойчиво утверждал Гейдар Джахидович Джемаль, ныне также принявший оный — второй раз в жизни.
Ответить
fakeid
1742289838
теперь братья-сусульмане не выдадут своего нового братишку квинси мохамеда промеса неверным европейцам
Ответить
R_a_i_n
1742290221
Промес принял ислам, а факед принял на грудь и пошел строчить свои высеры)
Ответить
subbotaspartak
1742291093
Мохамедом стал Антоха... Неплохо...
Ответить
Dr Metal
1742291541
Ну такое себе. Не знаю, к какой религии он относился ранее, но променять свою веру на другую это чистой воды проституция
Ответить
anatolich72
1742292406
Ну принял и принял в религию лучше не лезть. Это не паспорт очередному бразилу купить.
Ответить
ScarlettOgusania
1742292480
теперь то голландское правосудие не достанет истинно верующего Квинси Мохаммеда, так, глядишь, летом снова в Спартак нагрянет с новым имиджем и будет колотить голы всем неверующим...)))
Ответить
Главные новости
Мостовой: «Говорят, Абаскаль хочет в «Зенит»
13:12
1
Стало известно, кто споет гимны России перед матчами с Гренадой и Замбией
13:02
Романцев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
12:52
Быстров назвал футбольную столицу России – это не Москва или Петербург
12:46
Бывший футболист «Зенита» предложил проверить игроков «Спартака» на допинг
12:34
14
ФотоКарпин купил в другой стране дом за 1 миллион евро
12:24
9
«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»
12:15
13
Промес принял ислам
12:05
10
Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»
11:57
4
Абаскаль прокомментировал игру Мартинса с «Зенитом»
11:35
1
Все новости
Все новости
«Зенит» по трем эпизодам подал жалобу в ЭСК на матч со «Спартаком»
12:15
13
Промес принял ислам
12:05
10
Шалимов – об одном из клубов РПЛ: «Команда просто разваливается»
11:57
4
Черданцев назвал проблему «Динамо»
11:50
1
Абаскаль прокомментировал игру Мартинса с «Зенитом»
11:35
1
Шалимов назвал Семака заложником истории с переходом Соболева: «Это троянский конь»
11:17
7
«Локомотив» принял решение по клубу в Медиалиге
11:06
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом
10:48
1
Хавбек «Ахмата» Уткин назвал команды РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов
10:23
6
Экс-игрок «Зенита» сказал, чего не хватает игре команды
10:13
Селюк сказал, что ему не нравится в «Зените»
09:56
2
Бубнов назвал ошибку Семака
09:47
12
Червиченко назвал слабейшую команду из трех претендентов на победу в РПЛ
09:11
5
Титов оценил игру Мартинса: «Один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс»
09:01
5
Гурцкая оценил появление Зиньковского в раздевалке «Спартака»
08:36
7
Чернов рассказал об адаптации Солари и Гарсии в «Спартаке»
08:13
Гурцкая раскритиковал Глушенкова: «Чувствует себя звездой»
07:46
2
Спартаковец Чернов сказал, за счет чего удалось победить «Зенит»
00:54
4
Глушаков мечтает открыть баню напротив «Лукойл Арены»
00:47
4
Двух фанатов арестовали по итогам матча «Спартак» – «Зенит»
00:39
10
Дзюба – о матче с Гренадой: «Я так понял, что это страна пиратов»
00:32
6
Газзаев оценил игру Глушенкова в составе «Зенита»
Вчера, 23:59
1
Футболист «Спартака» заработал миллион рублей за 43 секунды в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:42
3
Карпин назвал двух игроков сборной России, с которыми он проведет индивидуальные беседы
Вчера, 23:34
4
Гурцкая – после поражения «Зенита» от «Спартака»: «Семак уже все»
Вчера, 23:23
8
Дзюба отреагировал на то, что его назвали сигма-боем российского футбола
Вчера, 23:00
ФотоРеакция Титова на футболку Мартинса с надписью «Кто мы? Мясо!»
Вчера, 22:40
2
Карпин раскрыл, о чем говорил с травмированным Тюкавиным
Вчера, 22:31
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 