Вингер дубайского «Юнайтед ФК» Квинси Промес принял ислам. Сообщается, что нидерландец в мечети при свидетелях прочитал шахаду – символ веры. Футболист взял себе имя Мохамед.

По словам близких Промеса, игрок посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй и захотел всe изменить. Решение обратиться в новую религию он принял после ареста в Объединeнных Арабских Эмиратах в марте 2024 года по запросу нидерландской прокуратуры. Промес пошел на этот шаг после завершения контракта со «Спартаком».