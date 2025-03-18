Вингер дубайского «Юнайтед ФК» Квинси Промес принял ислам. Сообщается, что нидерландец в мечети при свидетелях прочитал шахаду – символ веры. Футболист взял себе имя Мохамед.
По словам близких Промеса, игрок посчитал, что его жизнь пошла под откос из-за криминальных историй и захотел всe изменить. Решение обратиться в новую религию он принял после ареста в Объединeнных Арабских Эмиратах в марте 2024 года по запросу нидерландской прокуратуры. Промес пошел на этот шаг после завершения контракта со «Спартаком».
- Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: телеграм-канал Mash